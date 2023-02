Salvezza in cassaforte nel girone C di serie B per la Vigor Fucecchio dopo l’ultimo successo casalingo per 4-1 sul fanalino di coda Bordighera. Prestazione solida dei ragazzi di mister Accardi, che hanno disputato una gara solida in difesa per andare poi a colpire con la doppietta di Byaze e le reti di Patetta e Poggini. Più di un piede in C2 invece per il Limite e Capraia, uscito sconfitto anche nella trasferta di Poggibonsi contro la penultima. Un ko che fa scivolare i giallorossi a -11 dalla zona play-out, ultimo obiettivo per provare poi a giocarsi la salvezza nello spareggio. Contro la Poggibonsese finisce 7-2 con reti limitesi di Calugi e Cinotti. Rinviato a data da destinarsi infine, per problemi al palazzetto di Sesto Fiorentino, il match del girone B di C2 dell’Atletico Fucecchio nella tana della Sestoese. Situazione che permetterà a coach Annicchiarico di provare a recuperare gli infortunati Zito e Borea, oltre a bomber Frediani, che non sarebbe stato al top a causa dell’influenza.