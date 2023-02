Vicario, super poteri e umiltà "Il segreto? Restare se stessi"

di Tommaso Carmignani

Dice di non essere un grande fan dei cartoni animati giapponesi, ma le sue parate spesso li ricordano. Quella di Roma su Abraham ha fatto il giro del web, perché tornare in piedi in una frazione di secondo come ha fatto lui e dire di no all’attaccante giallorosso è stato assolutamente incredibile, ma Guglielmo Vicario aveva fatto un qualcosa di simile anche nella gara contro lo Spezia. Aveva infatti parato due volte il rigore di Verde, mostrando un riflesso più unico che raro. L’ennesima conferma del campionato straordinario che sta facendo, ma quando gli chiedi di dare giudizi su se stesso scrolla le spalle e guarda avanti come se nulla fosse. Questa, a detta di tutti, è la sua più grande qualità: rimanere umile e coi piedi per terra anche quando tutti intorno a te ti considerano il miglior portiere del campionato. "Non mi sento il personaggio del momento, ma lo stesso giocatore di sempre. Devo continuare a lavorare come ho sempre fatto – dice lo stesso Vicario – e poggiarmi su basi solide come quelle del quotidiano".

Come fa a non montarsi la testa leggendo ogni giorno il suo nome sui giornali?

"E’ sempre fondamentale rimanere se stessi, bisogna mantenere la barra dritta e analizzare le cose per come si presentano. Non c’è motivo di montarsi la testa, se non continuare a giocare con la stessa intensità di sempre".

Eppure a gennaio sembrava che la volessero in molti, tra cui il Bayern Monaco…

"A gennaio non c’era necessità di pensare a niente che riguardasse il mercato, sono sempre stato concentrato sull’Empoli e non voglio guardare ad altro. Tutti abbiamo un grande obiettivo da conquistare e non dobbiamo distogliere l’attenzione da quello".

La parata di Roma ha ricordato quella dei cartoni animati: era un appassionato?

"La parata di Roma è stata sicuramente un bel gesto tecnico, dentro c’era anche la disperazione nel tentare di evitare un gol. Anche io ho guardato i cartoni giapponesi, ma non ero un fan sfegatato".

Quanto si è arrabbiato per quel rigore ripetuto con lo Spezia?

"Il rigore ripetuto mi ha fatto arrabbiare, ma c’è una regola e va rispettata. Sicuramente sarebbe stato importante non andare sotto, ma la gara poi si è sviluppata bene per noi e se ci fossero stati altri minuti a disposizione probabilmente l’avremmo anche vinta".

Ora c’è la Fiorentina che un anno fa l’aveva cercata: gara particolare?

"E’ una gara particolare per l’Empoli, ma non per me. La dovremo preparare pensando che è un derby, ma anche con la consapevolezza che è una delle tante e che dovremo giocare come sempre".

Si fida di chi dice che i viola segnano poco?

"La Fiorentina ha tante soluzioni, sia davanti che sugli esterni. I numeri sono fini a se stessi in questi casi, quindi non vanno guardati".

Che partita dovrà fare l’Empoli?

"Dovremo giocare il nostro calcio senza snaturarci, perché è quello che abbiamo sempre fatto e che ci porterà lontano"