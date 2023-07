Vicario, le ’big’ restano al palo

La partenza di Vicario, destinazione Londra, ha fatto storcere il naso a diverse società italiane. L’Empoli è stata la più lesta ad accaparrarselo lo scorso anno, valorizzandolo dopo la parentesi Cagliari e, soprattutto, esercitando il diritto di riscatto che si era riservata. Una scommessa vinta su tutta la linea, come ha confermato ai microfoni di Sportitalia anche il suo scopritore, Renzo Nadin. "L’Inter lo stava seguendo da tempo e pensava proprio a Guglielmo nel caso in cui Onana fosse andato via. Anche la Juve era interessata. Del resto già un anno fa sarebbe dovuto andare alla Lazio, mentre successivamente ci furono Napoli e Fiorentina". E in effetti tutte queste società erano state accostate all’estremo difensore azzurro. I cugini viola avrebbero anche provato a trattare con Cagliari prima che l’Empoli esercitasse il riscatto, convinti che il club di Corsi non avrebbe avuto la forza per sborsare quei soldi. L’Inter, invece, lo aveva messo nel mirino in caso di cambio tra i pali, ma l’incertezza che perdura riguardo ad Onana ha fatto sì che gli inglesi si muovessero prima.