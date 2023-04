Vicario, Ismajli e Akpa Akpro non ci saranno Dubbi da sciogliere per chi andrà in attacco

Tre assenti sicuri, un dubbio da risolvere là davanti. Paolo Zanetti si avvicina alla sfida con la Cremonese con la consapevolezza di dover rinunciare, come a San Siro, a un paio di elementi importanti sia in difesa che a centrocampo, oltre al portiere Vicario che però sembrerebbe sulla via del recupero. Lui, Ismajli e Akpa Akpro devono restare ai box in vista del match di oggi allo Zini: il centrale albanese non è al meglio per problemi muscolari, mentre il centrocampista deve fare i conti con la distorsione alla caviglia che lo sta tenendo fuori da una settimana abbondante. In mezzo al campo è quasi certa la presenza di Fazzini, tra i migliori a San Siro, mentre in difesa toccherà ancora una volta a De Winter. Nessuna novità sul resto, visto che Ebuehi e Parisi sembrano al momento difficilmente rimpiazzabili, per non parlare di Luperto. Il nodo da sciogliere è legato all’attacco, dove sembrano in tre per un posto. Se Baldanzi e Caputo sembrano certi di giocare, lo stesso non vale per gli altri: Satriano, Cambiaghi e Piccoli sono in lotta per una maglia. Sulla carta quello avvantaggiato dovrebbe essere quest’ultimo.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Aiwu, Lochoshvili; Ghiglione, Meitè, Castagnetti, Quagliata; Buonaiuto; Dessers, Tsadjout.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli.