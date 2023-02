Vicario, il Var rovina la prodezza Caputo ci mette il suo zampino

VICARIO 6,5 – Aveva mostrato alla platea l’ennesimo doppio miracolo, ma il Var glielo cancella. Sull’angolo del rigore non era stato impeccabile nell’uscita.

EBUEHI 5 - Passi indietro rispetto alle ultime apparizioni.

STOJANOVIC 6,5 – Entra per fare ciò che gli riesce meglio, ovvero spingere sulla fascia. E lui lo fa bene.

ISMAJLI 5 – Distratto e impreciso, abbatte Akpa Akpro spianando la strada al 2-0 di Verde.

LUPERTO 5,5 - Soffre un po’ sul gioco aereo, specie nel primo tempo. Strano per uno come lui.

PARISI 5 – Il suo sarà pure un gesto istintivo, ma è un errore imperdonabile. Lascia la squadra in 10 dopo 20 minuti.

CACACE 6 – Bourabia lo supera con facilità in occasione del 2-0, ma era appena entrato e ci sta. La sua partita nel complesso è positiva.

AKPA AKPRO 6,5 - Ha il grandissimo merito di provocare l’espulsione di Esposito e più in generale sembra ormai padrone del ruolo.

VIGNATO 7,5 – Ha la freddezza di scaraventare in porta quel pallone, segnando dopo pochi minuti dall’esordio.

MARIN 6,5 – Nel primo tempo gioca male come tutti, ma nella ripresa tutte le azioni partono dai suoi piedi.

BANDINELLI 6,5 - Tanti cross, tanta sostanza.

BALDANZI sv – Esce dopo pochi minuti per dar modo a Zanetti di sistemare la squadra in inferiorità numerica.

CAPUTO 6,5 – Fa una cosa decisiva: l’assist a Cambiaghi dopo una giocata super a sinistra. Scusate se è poco.

SATRIANO sv - Entra nel finale.

CAMBIAGHI 7 – Riapre la gara e più in generale gioca davvero a tutto campo.

PICCOLI 6 – La sostanza c’è.

All. ZANETTI 7 – Fa la scelta più logica quando resta in dieci e azzecca tutte le altre quando si ritrova in parità numerica,

Arbitro GIUA 6 – Il Var è severo, ma il regolamento parla chiaro: Luperto entra in area in anticipo ed è decisivo per ribattere il rigore parato da Vicario. Giusto il doppio giallo a Esposito.

t.c.