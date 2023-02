Vicario e Vignato ospiti allo ’Store’ A sinistra c’è Cacace

Guglielmo Vicario e Emanuel Vignato saranno presenti oggi pomeriggio alle 18,30 allo store ufficiale di piazza della Vittoria, per riprendere una serie di appuntamenti che la pandemia aveva gioco forza interrotto. I due calciatori incontreranno i tifosi per il consueto bagno di entusiasmo alla vigilia di una gara particolarmente sentita come il derby di domenica contro la Fiorentina. A tal proposito la squadra ha ripreso ad allenarsi nella giornata di ieri ed i segnali che arrivano dallo spogliatoio sono assolutamente positivi, almeno per quel che riguarda l’infermeria. Zanetti, al momento, deve rinunciare solamente a Destro e Tonelli, con quest’ultimo che ha giocato con la Primavera ed è sempre più vicino al rientro in gruppo. L’attaccante, invece, deve sempre fare i conti con quei problemi muscolari che lo tengono fuori da tempo. Sul fronte della formazione, scontato l’impiego a sinistra di Liberato Cacace. Il terzino neozelandese andrà a prendere il posto dello squalificato Parisi, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato nella gara contro lo Spezia. Due i dubbi che Zanetti si porta dietro in vista dei viola: il primo è a destra, dove potrebbe rientrare dall’inizio Stojanovic. Il secondo è invece davanti, dove Piccoli, Satriano e Cambiaghi si giocano una maglia accanto a Caputo. Considerando però la bella prestazione e il gol contro lo Spezia, possibile che a partire dall’ìnizio sia ancora una volta lo stesso Cambiaghi.