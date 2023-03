Vicario e Cambiaghi I loro rientri sono determinanti

Vicario e Cambiaghi. E’ su questi due giocatori che sono puntati tutti i riflettori in vista della sfida di venerdì in casa dell’Atalanta. Il portiere ha provato in tutti i modi a recuperare in tempo per l’Udinese, ma il forte dolore al costato ha consigliato al tecnico e al suo staff di non rischiare. La speranza è che davanti ai nerazzurri torni ad essere lui il titolare, vista anche l’importanza in termini di sicurezza e personalità che è in grado di trasmettere al reparto. Cambiaghi, invece, proverà a forzare i tempi per rimettersi a disposizione di Zanetti, considerando anche lo stop di Piccoli che ha saltato l’Udinese a causa di una contrattura. Avere almeno un attaccante in più a disposizione può fare la differenza, specialmente nel caso in cui la gara dovesse mettersi male. Per il resto potrebbero esserci novità legate a scelte tecniche, ma questo emergerà soltanto nel corso della settimana. Squadra al lavoro già da oggi.