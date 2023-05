Vicario conteso È duello Inter-Napoli Il prezzo è 20 milioni

Il duello potrebbe materializzarsi a fine stagione, ma è un’ipotesi che dipende da diversi fattori. Il primo sono le uscite, il secondo è il futuro del diesse azzurro Pietro Accardi. Di sicuro c’è che Napoli ed Inter hanno messo gli occhi su Guglielmo Vicario: entrambe pensano all’estremo difensore come primo obiettivo per la porta in caso di avvicendamento con i rispettivi titolari. Onana, tanto per cominciare, piace al Chelsea. Un possibile assalto nei confronti del nigeriano potrebbe scatenare un effetto domino che porterebbe l’attuale titolare nerazzurro in Premier e Vicario a prendere il suo posto. Di mezzo c’è però anche il Napoli, che potrebbe salutare Meret. Il portiere protagonista della cavalcata scudetto ha infatti estimatori in Inghilterra. Vicario piace da tempo e l’ipotesi che Accardi possa andare a prendere il posto di Giuntoli come direttore sportivo non fa che avvalorare la possibilità che nasca una trattativa in tal senso. I se e i ma la fanno ancora da padrone, ma che il club di De Laurentiis abbia gli occhi addosso al numero uno friulano non è un mistero. E poi ci sono, anche in questo caso, i club esteri, gli stessi che si erano fatti sentire a gennaio. Valutazione? Non meno di 20 milioni, che per l’Empoli potrebbero rappresentare la cessione più onerosa della storia del club.