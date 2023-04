Vicario ancora out Akpa vuole esserci

Vicario è in gruppo, ma con ogni probabilità ci sarà ancora Perisan a difendere i pali della porta azzurra contro l’Inter. E’ quanto emerge dalle sedute di allenamento che gli azzurri hanno svolto in questi giorni: Zanetti non sembra intenzionato a rischiare il portiere, ancora sulla via del recupero dopo i problemi alle costole che lo hanno costretto a un lungo stop. Vicario dovrebbe riprendere la preparazione al 100 per cento dalla prossima settimana e provare così a rientrare dal primo minuto contro il Sassuolo. Akpa Akpro, invece, farà di tutto per rimettersi a disposizione ed entrare così in ballottaggio con Fazzini per una maglia da titolare. L’ivoriano deve fare i conti con un problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Dietro mancherà De Winter e sarà chiesto uno sforzo a Ismajli, che però non è al top per problemi muscolari. In avanti Cambiaghi e Piccoli si giocano una maglia accanto a Caputo.