Vicario ancora ai box e un recupero in salita

EMPOLI

La sua situazione viene monitorata giorno dopo giorno. E di certezze, ad ora, ce ne sono poche. La prima, confermata anche dallo stesso calciatore, è che non ci sono fratture. Ma quelle parole, "tempo e pazienza", sono un interrogativo al quale al momento è difficilissimo dare una risposta. Guglielmo Vicario è ancora ai box e la sensazione è che la sua presenza contro il Lecce rimanga ancora a forte rischio. Il giocatore sta facendo i conti con una brutta botta al costato che lo sta limitando negli allenamenti: il suo problema, all’inizio, non sembrava particolarmente grave, tanto da ipotizzare una sola giornata di stop. Ma gli allenamenti svolti nei giorni successivi non hanno dato le risposte sperate, anzi. Vicario ha ancora dolore, specialmente quando si trova a doversi buttare. Un particolare non da poco se pensiamo che un portiere deve fare sostanzialmente quello: se fosse stato un giocatore di movimento avrebbe probabilmente già ripreso a giocare, ma trattandosi di un ruolo diverso è bene andarci con i piedi di piombo. Il numero uno azzurro, quindi, continua a rimanere a riposo e a non allenarsi come dovrebbe. La speranza è che il dolore se ne vada, anche perché non c’è molto altro che si possa fare.

Lo staff medico lo monitora giorno dopo giorno, ma come ha chiarito anche lo stesso Vicario, individuare con esattezza il momento del recupero non è semplice. La prima settimana di sosta per le nazionali se n’è quindi andata senza particolari novità, il che non è assolutamente una bella notizia. La squadra sarà al lavoro anche oggi, quando è prevista una sorta di partitella in famiglia per chiudere al meglio la prima parte del lavoro durante lo stop. Gli azzurri beneficeranno quindi di due giorni di riposo, visto che la ripresa è in programma per il pomeriggio di martedì. Zanetti comincerà a recuperare piano piano tutti i nazionali e nel frattempo farà il punto sull’infermeria, alla quale contro l’Atalanta si era aggiunto anche Ismajli. La valutazione di Vicario procederà giorno per giorno e andrà avanti fino alla sfida contro il Lecce. Al momento non è possibile escludere del tutto la sua presenza, ma nemmeno è semplice ipotizzarla. Anzi. Le sensazioni al momento non sono così positive come qualcuno vorrebbe, motivo per cui si ragiona ancora sulla conferma di Perisan. Il portiere è sceso in campo contro Monza, Udinese e Atalanta e non è escluso che debba farlo anche contro il Lecce.

La buona notizia è che trattandosi di un posticipo Vicario ha almeno un giorno o due in più a disposizione, ma se non dovesse farcela coi salentini rischierebbe di rimanere fuori anche col Milan, visto che le due partite sono molto ravvicinate. E’ una gran brutta tegola, un problema che non ci voleva e del quale ha preferito non parlare neanche il suo agente. Il numero uno è probabilmente l’elemento migliore che Zanetti ha a disposizione, un giocatore in grado di fare letteralmente la differenza tra i pali. Doverne fare a meno anche nelle prossime gare sarebbe davvero una gran brutta tegola.

Tommaso Carmignani