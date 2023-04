Use Rosa, un capolavoro di tenacia e talento

Un capolavoro. Ecco cosa ha fatto l’Use Rosa Scotti assicurandosi il primo posto nella regular season con un turno di anticipo. L’impresa delle biancorosse deve infatti essere riconosciuta per quello che è, alla luce di quanto successo l’anno scorso con la retrocessione dall’A1 e le difficoltà delle settimane subito successive alla fine del campionato. Grande merito di questa fin qui straordinaria annata, va sicuramente a coach Alessio Cioni che fin da subito ha accettato una nuova sfida in biancorosso costruendo e plasmando una squadra piena di talento, ma che ha anche saputo trovare al suo interno solidità e unione di intenti.

Un roster basato sull’esperienza delle sue giocatrici più rappresentative, al cui fianco sono però cresciute in maniera esponenziale anche tutte le più giovani. Se da un lato la Nazionale slovena ha tolto all’Use la sua terza miglior realizzatrice con 267 punti, Tina Cvijanovic, proprio nel periodo decisivo della stagione, dall’altro il club empolese ha pescato dal mercato il jolly ‘ceco’ Adele Smutna, già autrice di 12 punti al debutto mercoledì sera a La Spezia, con il 67% dall’arco e il 100% dalla lunetta. Continuando a parlare di singole, giunta nel mercato invernale, anche Sofia Dall’Olio si è messa particolarmente in luce nell’ultimo turno risultando la seconda miglior recuperatrice di palloni (4) dietro a Silvia Colognesi della Cestistica Spezzina, avversario dell’Use. Se parliamo poi dell’intera annata spiccano allora i 67 (42%) e 47 (41%) tiri da tre messi a referto rispettivamente da Antonia Peresson e Katrin Stoichkova, che rappresentano il quarto e il sesto miglior risultato di tutto il girone Sud.

Ma al di là delle qualità individuali è la forza del collettivo che ha fatto la differenza, come sta dimostrando la striscia aperta di 10 vittorie consecutive, con cui le biancorosse hanno di fatto dominato il girone di ritorno perdendo solo il derby di Firenze. Un altro fattore, oltre all’imbattibilità del Pala Sammontana, che legittima il primato delle empolesi è la capacità di far loro gli scontri diretti: fatta eccezione per l’andata a Battipaglia, infatti, Manetti e compagne hanno vinto tutte le altre partite contro le dirette rivali Cestistica Spezzina e Alma Patti. Adesso, prima dell’avventura nei play-off, l’Use Rosa chiuderà domenica 16 aprile la regular season in casa contro Roseto.

E poi? La post season si svilupperà in tre turni (quarti, semifinali e finale) all’interno di ognuno dei due gironi con le due vincenti che accederanno alla serie A1 2023-24. Si giocherà al meglio delle tre gare con l’eventuale ‘bella’ da disputare in casa della miglior classificata. Privilegio che l’Use si è assicurata per tutte e tre i turni, se riuscirà ad andare avanti. Ai quarti di finale le biancorosse affronteranno l’8ª classificata, una tra Umbertide e Savona che arrivano a pari punti agli ultimi 40 minuti di gioco. Per quanto riguarda le date i quarti si disputeranno il 22, 26 e 30 aprile, le semifinali il 6, 10 e 14 maggio e la finale il 22, 25 e 28 maggio.

Simone Cioni