Use Rosa, test play-off "Scordiamo il primato"

Tempo di play-off per l’Use Rosa Scotti. Dopo aver chiuso al comando il girone Sud, vincendo 22 delle 26 partite disputate (23 sul campo se il successo di Umbertide non fosse stato tramutato in un ko a tavolino per la posizione irregolare di Chelini), le biancorosse si apprestano a debuttare negli spareggi per l’immediato ritorno in A1 dopo la retrocessione della passata stagione. Il primo ostacolo nei quarti di finale per le ragazze di coach Alessio Cioni si chiama Savona, che ha concluso il campionato all’ottavo posto con 18 punti in meno delle empolesi ma che all’andata al Pala Sammontana fece sudare le proverbiali sette camice a Manetti e compagni prima di arrendersi 83-80.

L’appuntamento è per domani alle 18 a Empoli, mentre gara-2 si disputerà mercoledì a Savona e l’eventuale bella nuovamente in casa Use domenica 30 aprile. "Prima di parlare della gara – attacca coach Alessio Cioni – parlerei dei play-off in generale. Si tratta di un’esperienza nuova per tante giocatrici visto che abbiamo un’età media di 22 anni e quindi molte non hanno mai giocato a questi livelli. Anche per questo alle ragazze dico che dobbiamo affrontare la serie con la stessa concentrazione che abbiamo sempre messo nelle partite di campionato, senza avere troppa ansia ma ricordando che la storia insegna che la classifica della stagione non conta più".

Cioni analizza così le avversarie: "Savona è una squadra con altissime percentuali al tiro – prosegue il tecnico biancorosso – Oltre a questo ha Pobozy che per noi è molto difficile da marcare. Non l’abbiamo mai affrontata al meglio per dei suoi problemi fisici nelle due gare di campionato e di recente ha dimostrato di che pasta è fatta. In casa con loro abbiamo ottenuto la vittoria più difficile dopo quella con Firenze. Quindi massimo rispetto, ritmi alti e intensità difensiva per iniziare al meglio la serie. Mi aspetto un palazzetto pieno di persone ed entusiasmo. I tifosi sono stati una parte importante della nostra stagione e sono certo che anche domani faranno sentire tutto il loro calore alla squadra".