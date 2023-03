Use Rosa, sfida cruciale "Vietati cali di tensione"

E’ il momento di tornare a tuffarsi nel campionato per l’Use Rosa Scotti, che domani alle 18 al Pala Sammontana riceve le siciliane dell’Alma Patti nello scontro al vertice. Archiviata l’amara esperienza in Coppa Italia – eliminazione nei quarti per mano di Costa Masnaga –, le biancorosse affronteranno infatti la squadra che divide con loro la leadership del girone Sud (l’Use deve però recuperare la gara con Cagliari, in programma mercoledì prossimo alle 20 sempre a Empoli). "La mente va alla partita di andata – attacca coach Alessio Cioni – quando vincemmo al supplementare dopo una clamorosa rimonta, forse la nostra partita fino ad oggi più bella. Credo che, per farcela anche domenica, servirà un’altra prestazione simile se non più importante visto che, come ho già avuto modo di dire, Patti è la squadra più attrezzata del girone. La partita in Sicilia dimostra che una prova simile è nel nostro potenziale, ma è ovvio che non possiamo permetterci cali di tensione durante la partita come accaduto in coppa contro Costa. Un secondo tempino nel quale non abbiamo giocato è finito per pesare sul risultato finale e questo deve farci capire che, al di là delle difficoltà che sicuramente ci saranno, serviranno quaranta minuti intensi e senza cali di concentrazione".

"L’avversaria – prosegue il tecnico biancorosso – è una squadra forte che ha aggiunto la qualità di una giocatrice come Verona. Vogliamo tenere inviolato il nostro palazzetto e l’apporto del pubblico sarà molto importante".