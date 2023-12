"USE ROSA SCOTTI: 3 Vittorie Consecutive Contro Carugate"

USE ROSA SCOTTI

72

CARUGATE

51

USE ROSA SCOTTI: Fiaschi, Castellani 6, Ruffini 1, Patanè 8, Stoichkova 6, Merisio 10, Avonto, Villaruel 14, Manetti 11, Antonini 1, Miscenko 15, Chelini. All. Cioni.

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Usuelli 14, Rulli 12, Cassani 5, Carmeli 6, Caccaialnza 3, Andreone, Fabbricini, Nespoli 8, Faroni 3, Rizzi ne. All. Silvestri.

Arbitri: Alessi di Lugo di Romagna e Cieri di Ravenna.

Parziali: 21-15, 21-10, 13-12, 17-14.

EMPOLI – Uno, due e tre: Mantova, Stella Azzurra e Carugate. L’Use Rosa Scotti mette in serie contro le lombarde la terza vittoria consecutiva, chiudendo con un netto 72-51 dopo una partita praticamente senza sbavature. Chi guarda la classifica potrà obiettare anche che non era forse l’avversario più difficile e che il calendario, in questa fase, ha dato una mano ma ridurre tutto a questa congiuntura sarebbe ingeneroso. Contro Carugate le biancorosse dimostrano autorevolezza con una prestazione corale di tutto rispetto dove nessuna spicca sulle altre ma dove tutte danno il loro, prezioso contributo. E ora l’Use Rosa Scotti è attesa dalla gara interna di domenica prossima con Torino a cui seguiranno due gare difficilissime: la trasferta di Broni e il match interno con Derthona.