"Use Rosa, ritmo e difesa: il morale è alto"

L’Use Rosa Scotti può godersi almeno qualche altro giorno da capolista del girone Sud, seppur in coabitazione con le siciliane dell’Alma Patti, visto che poi nel fine settimana alle porte non disputerà il proprio incontro di campionato. La gara valida per la quinta giornata di ritorno che si sarebbe dovuta disputare al Pala Sammontana contro il Cus Cagliari, è infatti stata rinviata al 15 marzo per gli impegni con le proprie Nazionali di Stoichkova e Cvijanovic nelle qualificazioni all’EuroBasket 2023 in Slovenia e Israele. La prima sarà di scena domenica con la sua Bulgaria a Samokov contro la Serbia, mentre oggi pomeriggio alle 18 a Lubiana la compagna in biancorosso sfiderà con la sua Slovenia l’Albania.

Le empolesi rimaste ad allenarsi agli ordini di coach Alessio Cioni hanno così un po’ di tempo per ricaricare le batterie in vista della sfida del prossimo 18 febbraio a Vigarano. E lo potranno fare sfruttando l’onda lunga emotiva di una delle partite più belle partite giocate finora. Sabato scorso a Matelica, su un campo difficile dove altre big erano cadute, l’Use Rosa Scotti ha infatti centrato una vittoria importante tanto per il morale quanto per la classifica.

Anche lo stesso tecnico biancorosso non può fare altro che applaudire le sue ragazze per come hanno giocato. "Il punteggio è più ampio di come poi sono andate le cose in campo – attacca – per due tempini siamo stati avanti, ma punto a punto con la squadra marchigiana e abbiamo faticato a contenere Gonzalez. Poi abbiamo allungato con situazioni in ritmo e in contropiede e abbiamo continuato a spingere. Alla fine il punteggio è stato anche un po’ bugiardo ma sono molto contento della prestazione della squadra".

"Soprattutto – prosegue Cioni – mi è piaciuto il ritmo della seconda metà di partita che ci ha permesso di portare a casa un successo non facile. Vincere a Matelica non è una cosa semplice ed esserci riusciti con questa autorità ci fa piacere e ci dà morale". Con 1214 punti realizzati finora, 75,9 di media a partita, l’Use Rosa è la terza squadra più prolifica dell’intera serie A2 nazionale dopo l’Alma Patti (1269) e Costamasnaga (1247). Non efficacissime dalla lunga distanza, hanno il 38% di realizzazione dall’arco dei sei metri, le biancorosse possono vantare percentuali migliori sia nei tiri da due (44%) che dalla lunetta (69%) con una media poi di 38,6 rimbalzi conquistati ogni gara, 9,4 palle recuperate e 13,3 assist.