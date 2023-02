Use Rosa, il diktat di coach Cioni: "A Savona dobbiamo essere al massimo"

La sosta non ha rallentato la corsa dell’Use Rosa Scotti, che sabato scorso ha inanellato l’ennesima vittoria esterna stagionale a Vigarano, restando così al comando del girone Sud di serie A2 femminile. Le biancorosse, che recupereranno il prossimo 15 marzo la gara casalinga contro il Cus Cagliari rinviata due settimane fa per l’impegno con le rispettive Nazionali di Cvijanovic e Stoichkova, hanno disputato un match che ha vissuto fasi altalenanti. "I primi due tempi sono stati molto positivi – attacca coach Alessio Cioni – direi fra i migliori della stagione con idee buone e attacco alla zona ben fatto usando al meglio gli spazi. Poi è cambiata la musica sostanzialmente per tre motivi: prima di tutto siamo rientrate dopo l’intervallo lungo con un po’ di rilassatezza mentale dovuta anche al punteggio che ci vedeva avanti di venti punti. C’è stata da parte nostra un’attenzione minore che ha consentito a Vigarano di rientrare un po’ e così crederci. Poi è successo anche che si siano sentiti i problemi avuti in settimana sia a livello fisico che per la fatica degli impegni con le nazionali. L’ultima cosa è che il livello agonistico si è alzato tanto, quasi al limite della tollerabilità con Merisio e Manetti a farne le spese così come una loro giocatrice. In quella fase il metro arbitrale ha favorito questo tipo di pallacanestro e la partita di tecnico ha avuto ben poco. L’errore nostro è stato smettere di giocare e farci trascinare su quei binari mentre sarebbe servita la lucidità che abbiamo avuto nei primi due quarti". "Alla fine – conclude il tecnico biancorosso – abbiamo portato a casa una partita importante e non scontata. Ed ora dobbiamo prepararci al meglio per la gara di sabato prossimo a Savona. Per portarla a casa dovremo essere al massimo perché è una delle trasferte più insidiose che ci restano da affrontare". Poi spazio alla Coppa Italia con l’Use impegnata il 3 marzo al Pala Zauli di Battipaglia contro Costa Masnaga per i quarti di finale.