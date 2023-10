Use Rosa, con San Giovanni non c’è partita. I Galli partono forte e vincono con merito

GALLI SAN GIOVANNI

GALLI: Reggiani 11, Lazzaro 5, Lopez Tobi 4, De Cassan 4, Streri n.e., Rossini 13, Azzola n.e., Bevilacqua 0, Mioni 13, Bocola 6, Amatori 6. All. Gracia.

USE ROSA SCOTTI: Castellani 2, Ruffini 2, Stoichkova 8, Manetti 5, Miscenko 5, Patanè 10, Merisio 4, Avonto 0, Villarruel 12, Antonini 3. All. Cioni.

Arbitri: Silvestri e Barbieri di Roma.

Parziali: 22-11; 43-23; 56-38.

SAN GIOVANNI VALDARNO – Lo si sapeva che il derby sul parquet della Polisportiva Galli sarebbe stato estremamente difficile, ma l’Use Rosa Scotti torna a casa con un pesante passivo. Le padrone di casa infliggono infatti la prima sconfitta stagionale alle biancorosse empolesi con ben 25 punti di vantaggio. Una battuta d’arresto che deve suonare come un campanello d’allarme visto che anche nella precedente occasione con Costa Masnaga l’approccio non era stato dei migliori, una lezione della quale le biancorosse dovranno fare tesoro perché, se è vero che Galli è tra le squadre più attrezzate, è anche vero che il livello medio di questo girone è molto alto e se vuol puntare ad un campionato di alta classifica l’Use Rosa non può giocare così.

Match subito in salita per le ragazze di coach Cioni, sotto 13-0 dopo neanche 5 minuti di gioco. A rendere ancor più amara la trasferta è il problema al ginocchio che mette fuori gioco Miscenko nel terzo periodo, con la speranza che non sia nulla di grave. A sbloccare le biancorosse, autrici di troppi errori banali, è un canestro di Miscenko dopo quasi 6 minuti, così Galli, senza oltretutto strafare, ne approfitta per scappare sul 15-2. La prima scossa empolese la da Villaruel con la tripla del 15-7 che al 10’ diventa 22-11. Nel secondo parziale, dopo 4 punti di Stoichkova e Castellani, Miscenko segna il -9 (26-17), ma Galli continua a giocare meglio (34-18) e, nonostante Merisio prova a svegliare le compagne con 4 punti di fila (38-22), le padrone di casa sono decisamente in controllo e al riposo vanno sul +20 (43-23). Al rientro dagli spogliatoi una tripla di Patanè suggella il parziale di 4-12 in favore dell’Use (47-35). Ma è solo un fuoco di paglia, tanto che al 30’ siamo 56-38. Antonini inizia l’ultima frazione con una bomba dall’angolo, ma Galli non ha grossi problemi a gestire partita e risultato chiudendo con un eloquente 76-51. A differenza dell’impresa contro Costa Masnaga stavolta l’Use non è riuscita a invertire l’inerzia del match, dimostrando di dover ancora crescere.