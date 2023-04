Use Rosa, arriva il rinforzo

La convocazione con la Nazionale slovena in vista degli Europei da parte di Tina Cvijanovic, ha costretto l’Use Rosa a tornare sul mercato. Dalla Repubblica Ceca ecco dunque Adela Smutna, ala classe 1999 di 183 centimetri, che si è resa disponibile al trasferimento a Empoli dopo aver terminato la propria stagione con la Sbs Ostrava, squadra della massima serie ceca. In entrambe le ultime due partite dei play-off ha messo a referto 22 punti con 1018 dal campo, 610 dalla lunga e 67 ai liberi per una valutazione di 18,5 a gara. Il tutto a suggello di una stagione regolare che l’ha vista giocare 28 gare con 16,3 punti di media (sesta miglior realizzatrice del campionato), il 43% dal campo, il 37% dalla lunga e il 77% ai liberi. "Sono dispiaciuto di perdere Tina – spiega coach Alessio Cioni – sia per il valore della giocatrice sia per l’importanza che ricopre nel gruppo dentro e fuori dal campo, oltretutto in un momento della stagione nel quale non è facile fare una sostituzione in una squadra con dei meccanismi ormai oliati. Per quanto riguarda Adela, ha delle qualità importanti ma dovremmo essere bravi noi come staff edil gruppo a farla inserire velocemente perché i play-off sono alle porte".

Intanto domani sera alle 20.30 le biancorosse saranno di scena al Pala Mariotti di La Spezia per la penultima giornata della regular season. Le padrone di casa, che devono recuperare la sfida col Cus Cagliari, possono ancora teoricamente scalzare l’Use dal 1° posto ma a Manetti e compagne basterà perdere con meno di 19 punti di scarto per assicurarsi il primato.