Use Rosa all’esame derby

Tempo di derby per l’Use Rosa Scotti. Stasera prende infatti il via la serie di semifinale dei play-off di A2 tra le biancorosse e il Palagiaccio Firenze (palla a due alle 20.15 al Pala Sammontana di Empoli). Una sfida attesa, importante e delicata, che coach Alessio Cioni presenta con la consueta serenità: "È una squadra che soffriamo – inizia – basta vedere quanto successo in campionato quando abbiamo vinto a Empoli in modo rocambolesco e perso a Firenze, unica sconfitta nel girone di ritorno. Detto questo siamo concentrate e vogliose di farcela perché abbiamo dimostrato durante l’annata il nostro valore. La stiamo preparando al meglio anche se l‘attesa è stata più lunga del previsto ed avremmo preferito giocare prima, ma cercheremo di iniziare subito bene sfruttando il fattore campo. A questo proposito – conclude – rinnovo l’appello al pubblico di stare vicino alla squadra, come ha sempre fatto durante tutta la stagione". Domenica prossima, poi, gara-2 a Firenze mentre per l’eventuale ’bella’ si tornerà a Empoli mercoledì 17 maggio, visto che l’Use Rosa ha chiuso davanti la regular season.