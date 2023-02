Use Rosa a Vigarano per riprendere la corsa

Archiviato il fine settimana di riposo, la gara col Cagliari è stata rinviata a causa dell’ipegno con le rispettive nazionali di Cvijanovic e Stoichkova, l’Use Rosa Scotti è pronta a tornare in campo per la sesta giornata di ritorno del girone Sud di serie A2. La squadra di coach Cioni affronta la prima delle due trasferte che le propone il calendario. Oggi pomeriggio alle ore 18.30 è in programma infatti la sfida sul campo di Vigarano (arbitri Antimiani di Montegranaro e Ricco di Pedaso), una gara che il tecnico presenta così.

"Vigarano era una squadra accreditata per un campionato di vertice – attacca – ma che, per diversi problemi, si trova nella zona bassa della classifica. Resta il fatto che la qualità non le manca ed ora ha aggiunto anche una straniera. Per questo non ci possiamo fidare ed anzi, dovremo stare molto attente a non avere cali di tensione".

"Ci sono poi due cose da aggiungere – prosegue il tecnico biancorosso – la prima è che veniamo da una sosta per il rinvio del match interno con Cagliari e la seconda è che siamo reduci da una settimana caratterizzata dall’influenza che non ci ha permesso di allenarci come avremmo potuto. Stoichkova e Cvijanovic hanno inoltre giocato con le rispettive nazionali e quindi spero possano ritrovare le energie che servono in questa partita".

"Speriamo di recuperare tutte le ragazze ed avere così l’organico al completo anche se non ci presentiamo in campo al massimo e, per una squadra come la nostra che trae forza dal ritmo e dall’intensità, non è la situazione migliore – conclude Cioni – Sono quindi curioso di vedere come reggeremo dal punto di vista emotivo e della concentrazione una situazione anomala, ma le ragazze sono certo che sapranno trovare le energie giuste per fare una bella prestazione".Nonostante nello scorso week-end non abbia giocato, l’Use Rosa Scotti è rimasta comunque al comando, seppur in compagnia dell’Alma Patti, proprio perché le siciliane sono sorprendentemente scivolate in casa contro Matelica. Fatto che deve quindi tenere sulla corda anche le empolesi perché dimostra come anche le squadre di bassa classifica abbiano nelle loro corde la possibilità di tirare brutti scherzi alle big del girone.

Tornando al match contro Vigarano, all’andata Peresson e compagne si imposero al Pala Sammontana per 78-57, ma davanti al proprio pubblico le emiliane hanno vito le ultime due gare consecutivamente contro Roseto e lo stesso Matelica. Servirà quindi la miglior versione dell’Use vista nelle ultime uscite, perchè dal punto di vista della determinazione le padrone di casa cercheranno sicuramente di tenere un alto livello di agonismo.