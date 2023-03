Use, la grinta non basta Va ko contro la capolista

rieti

75

use

66

REAL SEBASTIANI RIETI: Ceparano 11, Bushati 7, Contento 11, Paesano 11, Matrone 2, Mazzotti 3, Tomasini 11, Nuhanovic n.e., Frattoni n.e., Piccin 11. All. Dell’Agnello.

USE COMPUTER GROSS: Sesoldi 9, Costa 11, Nwokoye 18, Casella 21, Giannone, Mazzoni, Cerchiaro 5, Marchioli n.e., Menichetti n.e., Baccetti, Antonini 2, Agbortabi n.e. All. Valentino.

Arbitri: Gallo di Monselice e Zanelli di Motta di Livenza.

Parziali: 23-21; 39-36; 59-54.

RIETI – L’Use Computer Gross torna a mani vuote dal Lazio, ma con la consapevolezza di aver intrapresa la strada giusta. I biancorossi infatti giocano per 40 minuti alla pari della capolista, arrendendosi soltanto nel finale. Al termine di un primo quarto fatto di continui sorpassi e contro sorpassi i padroni di casa riescono ad arrivare avanti di 2 punti al primo riposo grazie alla tripla di Mazzotti. Guidata da un Nwokoye in grande spolvero, comunque, l’Use risponde colpo su colpi dimostrando di essere in partita sia dal punto di vista fisico che sotto il profilo tecnico-tattico. In avvio di secondo quarto Rieti prova a scappare (30-22), ma Antonini e Casella riavvicinano a -4 la truppa di coach Valentino, che poi torna definitivamente a contatto con la ‘bomba’ di Costa (30-29). Il finale di frazione è ancora un avvincente botta e risposta che vede Rieti arrivare all’intervallo lungo avanti, ma con un margine esiguo (39-36).

Come successo nel secondo tempino anche al rientro dagli spogliatoi sono i locali a provare la fuga fino al +10 (50-40), ma quest’Use non molla e riesce a ricucire con Sesoldi, il solito Nwokoye e una tripla di Cerchiaro che vale il -3 (57-54) prima che Rieti chiuda il parziale sul 59-54. L’allungo decisivo la capolista lo piazzo nell’ultimo quarto quando vola sul 69-56. Costa e Casella provano nuovamente a riportare sotto l’Use (69-61), ma Rieti controlla e alla fine il tiro vincente dall’arco di Casella serve solo ad accorciare le distanze sul 75-66 finale. Per i ragazzi di coach Valentino, nonostante la sconfitta, si tratta però dell’ennesima riprova che con questo spirito l’Use Computer Gross se la può giocare con tutte. D’altra parte nelle ultime quattro uscite contro altrettante squadre di vertice sono arrivate due vittorie e due sconfitte, una dopo addirittura due supplementari a Senigallia e questa di misura contro la compagine che sta dominando il campionato. Adesso si torna finalmente al Pala Sammontana, dove sabato prossimo capitan Sesoldi e compagni ospiteranno Jesi.

Simone Cioni