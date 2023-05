Use in campo per i saluti Oggi si chiude la stagione

Ormai condannata al prossimo campionato di serie B Interregionale, quindi dalla terza alla quarta serie nazionale, l’Use Computer Gross si appresta ad affrontare l’ultima partita di una complicata stagione senza troppi stimoli, se non quello di chiudere al meglio davanti al proprio pubblico. Oggi alle 18 al Pala Sammontana arriva l’Andrea Costa Imola, che al pari dei biancorossi non ha alcun interesse di classifica.

Al di là delle tante amarezze in termini di risultati, però, l’annata ha riservato comunque anche degli aspetti positivi. Primo fra tutti il fatto che la squadra scesa in campo è in larga parte fatta in casa, permettendo così a tanti giovani provenienti dal vivaio di prendere confidenza col basket vero in modo da capire di che stoffa sono fatti. Ragionamento che coinvolge anche Luca Valentino, coach esordiente nella categoria. Sarà il tempo a dire se son rose che fioriranno ma, se mettiamo questa giovane pattuglia assieme ai senior che comunque hanno sempre dato tutto in campo onorando la maglia come se la indossassero da sempre, ecco che un applauso di fine anno la squadra se lo merita da un pubblico per il quale vale la pena spendere due parole a parte.

Con la crisi di risultati che c’è stata non è banale aver avuto sempre un Pala Sammontana gremito, che ha sostenuto Sesoldi e compagni anche nei momenti più bui con passione genuina, divertimento e coinvolgimento. Per tutto questo domenica sarà comunque una festa.