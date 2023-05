Undici metri fatali agli azzurrini

inter

2

empoli

0

INTER: Botis, Fontanarosa, Stankovic, Matjaz (28′ Stabile), Martini (67′ Sarr), Carboni (81′ Curatolo), Kassama, Esposito (67′ Kamate), Dervishi (81′ Nezirevic), Owusu, Akinsanmiro. All. Chivu.

EMPOLI: Stubljar, Marianucci, Indragoli, Guarino (57′ Barsi), Bolì, Renzi, Zenelaj (57′ Degli Innocenti), Ignacchiti, Angori, Nabian, Alessio (46′ Ekong). All. Buscè.

Arbitro: Virgilio di Tapani.

Reti: 42’ rig. Esposito, 65’ rig. Carboni.

SESTO SAN GIOVANNI – Due rigori, il primo dubbio, condannano l’Empoli in casa dell’Inter, che stacca così di 3 punti gli azzurrini e si porta a -2 dai play-off scudetto. Traguardo ancora alla portata pure del team di Buscè, che alla fine non ha certo sfigurato di fronte ai nerazzurri. Dopo una prima fase di studio è Stubljar a sporcarsi i guanti per primo su Owusu, ma l’Empoli replica subito con i tentativi murati di Nabian e Bolì. Al 42’, però, su un cross di Dervishi il centrale azzurro Guarino interviene in maniera scomposta toccando forse con un braccio e dopo che Esposito spara alto da due passi, l’arbitro concede il rigore che lo stesso Esposito trasforma. Veemente la reazione azzurra: ’miracolo’ di Botis su Ignacchiti e auto traversa di Martini sugli sviluppi di un corner. Al 65’, però, è Carboni a chiudere il conto raddoppiando nuovamente dal dischetto dopo un fallo, stavolta netto, di Marianucci ai danni di Akinsanmzo.