Una vittoria per sperare ancora nella salvezza Computer Gross, niente sconti all’ex Marchini

San Miniato

60

Use Empoli

62

LE PATRIE SAN MINIATO: Quartuccio 3, Spatti 6, Guglielmini 6, Cipriani 2, Tozzi 17, Ohenhen 2, Bellavia n.e., Iacopini n.e., Speranza n.e., Capozio 9, Venturoli 12, Bellachioma 3. All. Marchini

USE COMPUTER GROSS: Sesoldi 6, Costa 11, Nwokoye 6, Casella 18, Giannone 10, Mazzoni 5, Cerchiaro 5, Marchioli n.e., Menichetti n.e., Baccetti, Antonini 1, Agbortabi n.e. All. Valentino

Arbitri: De Ascentiis di Cremona e Giudici di Bergamo

Parziali: 18-20; 37-34; 50-47

SAN MINIATO – Serviva una vittoria per continuare a sperare nella salvezza e così è stato. Come all’andata l’Use Computer Gross non fa sconti all’ex tecnico Marchini e batte nuovamente San Miniato agganciandolo al quartultimo posto, l’ultimo utile per scongiurare la retrocessione diretta. Gara equilibrata con gli empolesi che provano a scappare (8-14 al 6’), per chiudere poi avanti di 2 punti il primo quarto (18-20). Nel secondo tempino San Miniato mette subito la testa avanti e la mantiene fino al 30-29, quando un break di 0-5 consente all’Use di portarsi sul 30-34 prima che un contro-break locale chiuda il 1° tempo sul 37-34. Dopo l’intervallo è ancora grande equilibrio fino al 60-60 del 37’. Costa firma poi il 60-62, il canestro decisivo.