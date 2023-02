Una coreografia spettacolare Tifosi protagonisti al Franchi

Spicchio pieno, grande entusiasmo e una coreografia iniziale spettacolare. Tra i protagonisti del match del Franchi ci sono stati anche i tifosi azzurri, oltre 1000, arrivati a Firenze in treno con un paio di pullman organizzati dal centro di coordinamento e con mezzi propri. Hanno esultato per il gol di Cambiaghi, si sono visti strozzare in gola l’urlo dal Var per il raddoppio di Caputo e nel finale un po’ di delusione per il pari viola. Ma tutto sommato l’1-1 ha accontentato più loro dei cugini viola.