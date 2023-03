Una bella serata all’insegna della boxe Domani il secondo incontro di Vanni

Quella di domani si prospetta una bella serata di pugilato grazie alla Boxe Padariso Lastra a Signa, che organizza al locale palazzetto dello sport la 13esima edizione della Wasb (Warriors Always Stricke Back) con 7 incontri dilettantistici e 3 professionistici. Protagonista di uno di questi sarà Simone Vanni, titolare della Leonica Boxing Club di San Pierino, che nella categoria superleggeri (63,5 kg) verso le 22.30 affronterà il 35enne comasco Omar Molteni. Per Vanni si tratta del secondo incontro da professionista, visto che quello in programma a dicembre 2022 alla fine non fu disputato per indisponibilità dell’avversario, dopo il brillante esordio dello scorso 16 luglio che lo vide battere ai punti Lorenzo Cali. Sul ring i due pugili si sfideranno alla meglio delle 6 riprese da 3 minuti ciascuna, con il 31enne atleta di Capraia Fiorentina che parte con i favori del pronostico visti i pochi squilli dell’avversario, sempre battuto finora.