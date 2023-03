Un pari prezioso per il Certaldo

Valdichienti Ponte

1

Certaldo

1

VALDICHIENTI: Rossi, Mazzieri (62’ Cisbani), Tombolini, Sopranzetti, Di Molfetta, Pigini, Triana Canas (32’ Zira), Sfasciabasti (62’ Calcabrini), Palmieri, Trillini (90’ Del Brutto), Pessewe Abubaka. All. Pazzi.

CERTALDO: D’Ambrosio, Bardotti, Vecchiarelli, Orsucci (67’ Marcon), De Pellegrin, Razzanelli, Nuti, Bernardini, Baccini, Martini (74’ Zanaj), Corsi. All. Ramerini.

Arbitro: Saffioti di Como.

Reti: 37’ Martini; 45’ Palmieri.

MONTE SAN GIUSTO - Botta e risposta nel finale di primo tempo e il Certaldo torna dalla trasferta in provincia di Macerata con un prezioso pari, in vista del ritorno al Comunale del prossimo 22 marzo. Finisce 1-1, infatti, l’andata dei quarti nazionali di Coppa Italia di Eccellenza sul campo dei marchigiani del Valdichienti Ponte, al termine di una gara equilibrata e condizionata dal forte vento. Migliore l’approccio del team di mister Ramerini, che ha dovuto rinunciare agli infortunati Pagliai e Salvadori, allo squalificato Pampalone e a Bandini per impegni di lavoro, ma il risultato si sblocca solo al 37’: sul settore sinistro dell’area di rigore Martini salta due avversari nei pressi della linea di fondo, si accentra e trafigge Rossi con un beffardo rasoterra sul primo palo. Poco dopo il Certaldo sfiora pure il raddoppio con un diagonale mancino a fil di palo di Vecchiarelli, ma proprio allo scadere della prima frazione viene punito: incomprensione tra D’Ambrosio in uscita e De Pellegrin, con Palmieri che seppur da posizione defilata ne approfitta per depositare nella porta sguarnita. Nella ripresa più pericolosi i locali con Passewe Abubaka che non arriva per un soffio sul cross basso dalla destra di Palmieri e con D’Ambrosio che non trattiene una conclusione dello stesso Palmieri, prima che Vecchiarelli riesca a rimediare subendo fallo. L’ultima chance, però, è per il Certaldo con Corsi che all’81’ si gira bene in area, ma non inquadra lo specchio della porta con il sinistro. La qualificazione si deciderà quindi tra due settimane a Certaldo. Si.Ci.