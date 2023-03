Un pari per i medicei

Real Cerretese

0

Maliseti Seano

0

REAL CERRETESE: Battini, Perrotti, Iannello (80’ Centoni), Meucci, Michelotti (55’ Pucci), Mordaga, Fedi, Nieri (60’ Gazzarrini), Melani, Bouhafa, Pagliai (70’ Mallardo). All. Petroni.

MALISETI SEANO: Cuorvo, Badiani (30’ Aiazzi), Menichetti A., Breschi, Peschi, Fusco, Shiqeri (59’ Paoli), Rudalli, Morrison, Santini, Perna. All. Fabbri.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia

CERRETO GUIDI – Il pari a reti bianche del Palatresi col Maliseti assicura il 3° posto ai ‘medicei’ (resta una piccola speranza di agguantare il secondo nell’ultimo turno), che consentirà di partire avvantaggiati nella semifinale play-off. Dopo un primo tempo scialbo, la ripresa è più vivace. I primi a rendersi pericolosi sono i padroni di casa, che al 60’ vanno a un passo dal vantaggio, ma Melani, smarcato a tu per tu con Cuorvo da Bouhafa, calcia addosso al portiere. Poi è il Maliseti invece a cercare con più insistenza la vittoria: prima Morrison mette di poco al lato solo davanti a Battini, poi è Santini a provarci due volte dal limite in maniera insidiosa. Negli ultimi 5 minuti generoso forcing della Real Cerretese, che non riesce a impensierire la retroguardia del Maliseti.