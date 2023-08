Un obiettivo per reparto In salita il ritorno di Akpa

Tre obiettivi per il mercato in entrata, due in attacco e uno in difesa. Il nome per la corsia destra rimane quello di Bartosz Bereszkynsi, terzino classe 1992 per cui la Samp ha chiesto 2 milioni di euro. La società di Corsi preferisce un prestito con opzione: si lavora sull’obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma con la prospettiva di abbassare un po’ la cifra. L’operazione consentirebbe a Zanetti di trovare un titolare in più da quella parte e faciliterebbe l’uscita di Stojanovic, anche se il presidente Corsi ha smentito la trattativa con la Fiorentina. Le altre due operazioni riguardano invece il reparto centrale e avanzato. L’accordo per Cancellieri con la Lazio è sul tavolo: prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 12 e controriscatto a 14. C’è da convincere il giocatore, ma non sembra un problema. Diverso e più difficile il discorso per Akpa Akpro: i biancocelesti sono disponibili a un prestito con opzione, ma ora va trovato l’accordo con l’ivoriano che invece spinge per tornare in Francia (ma preferisce comunque l’Empoli al Verona).