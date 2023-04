Un match delicato oggi per l’Abc

Match molto delicato per l’Abc Castelfiorentino, attesa oggi alle 19 ad Arezzo per la terzultima giornata di regular season di C Gold. Ai gialloblù la vittoria in trasferta manca dallo scorso 18 febbraio, mentre i padroni di casa arrivano da 5 risultati utili di fila. Un roster, quello aretino, che attorno al nucleo storico di giocatori fatti in casa, tra cui spiccano capitan Castelli, il centro Giommetti e il play Provenzal, può contare sul confermato Rossi in cabina di regia e su alcuni innesti mirati come l’ala bosniaca Veselinovic, l’esterno Fornara, l’ala Pelucchini e l’ultimo arrivato con il mercato invernale, il playmaker italo argentino Toia. Una squadra che già nel match di andata ha reso la vita difficile all’Abc, vittoriosa di misura per 89-83. Per i ragazzi di coach Angiolini sarà quindi fondamentale approcciare bene la gara, proprio come lo è stato sette giorni fa contro Prato.