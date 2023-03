Un derby dai punti pesanti

Tutti i riflettori della decima giornata di ritorno (fischio d’inizio oggi alle 15) del girone A saranno puntati sul Palatresi di Cerreto Guidi per lo scontro al vertice tra Real Cerretese e Valdinievole Montecatini. Le due squadre, infatti, sono separate da appena 2 punti in classifica in favore dei biancocelesti ospiti, vittoriosi 2-0 all’andata, alle spalle della capolista Larcianese. Dal ko dell’andata i ragazzi di mister Petroni hanno recuperato 10 punti e vengono da 5 vittorie di fila senza subire reti.

Con i suoi attuali 23 punti colti lontano da casa, però, il Montecatini è la formazione con il miglior ruolino esterno. Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere a una grande partita. Assente nella Real Cerretese per squalifica l’attaccante esterno Fedi. Detto che nel girone B il Montelupo osserva il proprio turno di riposo, nel raggruppamento C il Gambassi torna al campo sportivo di Case Nuove per ospitare la Geotermica. Dopo la trasferta di Cecina sul campo della capolista, finita 2-0 per i rossoblù locali, un altro impegno quindi alquanto complicato per i ragazzi di mister Giglioli. I pisani infatti sono secondi con 39 punti, 13 in più dei giallorossi termali, e hanno perso soltanto una volta fuori casa. Capitan Carcione e compagni, però, hanno bisogno di punti salvezza e nelle ultime partite casalinghe hanno dimostrato di avere le carte in regola per raggiungere il loro obiettivo. Assente per squalifica nelle fila ospiti, il centrocampista Zanatta.

Si.Ci.