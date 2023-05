Tutto pronto per il derby La Scotti aspetta Firenze

E’ iniziato in casa Use Rosa Scotti il conto alla rovescia verso il derby di semifinale play-off contro il Palagiaccio Firenze, capace di eliminare nei quarti l’Alma Patti che aveva chiuso davanti la stagione regolare. Gara-1 di disputerà infatti martedi prossimo alle 20.15 al Pala Sammontana di Empoli, mentre domenica 14 alle 18 si replicherà a Firenze. Per l’eventuale bella si torna invece ad Empoli mercoledì 17 maggio alle 20.15.

"Come avevo già detto in tempi non sospetti – attacca coach Alessio Cioni – le prime cinque squadre del campionato sono tutte in grado di ambire al salto di categoria visto il loro valore e tutte hanno le stesse possibilità di farcela. Le due semifinali saranno così in realtà delle finali anticipate perché il livello è molto alto per tutte. Firenze è una brutta gatta da pelare per noi sia per il discorso cui alludevo ora, sia perché è la stessa stagione regolare a dire questo".

"In casa vincemmo soffrendo in rimonta mentre in trasferta è stata l’unica sconfitta che abbiamo subito nel girone di ritorno e, facendo un saldo delle due partite, siamo noi in negativo – conclude – Sarà dura ma è chiaro che siamo consapevoli che abbiamo le armi per potercela fare e siamo decise a passare il turno facendo valere anche il fattore campo che è dalla nostra parte. A questo proposito faccio un appello ai nostri tifosi che ci stiano vicino come hanno sempre fatto. Dopo questa splendida cavalcata siamo al momento decisivo e poter contare sul calore del pubblico sarà un fattore molto importante".