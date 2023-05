Tutti gli incastri di questo finale

La data da mettere in agenda è quella di venerdì. Perché al termine di Lazio-Lecce, gara in programma alle 20,45 all’Olimpico, l’Empoli potrebbe già brindare alla salvezza anticipata. Calcolatrice alla mano, anche i salentini, che al momento hanno sette lunghezze di ritardo rispetto agli azzurri, potrebbero quindi regalare la certezza matematica della permanenza in serie A nel caso in cui la truppa di Sarri riuscisse a strappare i tre punti. Il motivo è legato al calendario ed in particolare allo scontro diretto che metterà di fronte Lecce e Spezia alla 36esima giornata, cioè tra due domeniche. Partendo dal presupposto che non potranno tornare entrambe coi tre punti, per uno strano intreccio di calcoli l’Empoli sa già che alle 23 di venerdì potrebbe stappare lo champagne.

In caso di vittoria della Lazio, infatti, il Lecce resterebbe a quota 31 con tre giornate ancora da giocare. A quel punto, partendo dal presupposto che la truppa di Zanetti le perda tutte da qui alla fine, potrebbe superare gli azzurri vincendo le gare che restano e chiudendo quindi a quota 40. In quel caso, però, una delle tre la vincerebbe proprio con lo Spezia, che a quel punto potrebbe arrivare al massimo a 36. Cioè con due punti in meno rispetto a Caputo e compagni, che quindi sarebbero salvi. E se invece salentini e bianconeri si spartissero la posta in palio nello scontro diretto? In quel caso il Lecce, sempre vincendo tutte le altre gare a parte quella con la Lazio, potrebbe chiudere al massimo a 38, ovvero con gli stessi punti dell’Empoli. A retrocedere sarebbe quindi ancora lo Spezia, che pareggiando il match del Via del Mare arriverebbe al massimo a 37, bottino insufficiente per agguantare la formazione di Zanetti.

Nell’ultimo caso, quello che prevede un blitz esterno dei bianconeri in casa del Lecce, lo Spezia potrebbe raggiungere quota 39 e superare l’Empoli, ma così facendo condannerebbe la truppa di Baroni ad ottenere un massimo di 37 punti, uno in meno rispetto agli azzurri. Tutto ovviamente parte dal presupposto che il Lecce perda all’Olimpico, perché in caso di vittoria o di pareggio contro la Lazio il giochino non funzionerebbe e l’Empoli diventerebbe teoricamente ‘superabile’ da entrambe le squadre.

Si parla però di un’ipotesi che sta davvero ai confini della realtà. Intanto perché lo stesso Spezia, la squadra che al momento è terz’ultima, dovrebbe vincerle tutte. Se i bianconeri non conquistassero i tre punti nella sfida di sabato sera contro il Milan, infatti, l’Empoli potrebbe festeggiare a prescindere dallo scontro diretto del Via del Mare della settimana successiva. Se invece la squadra di Semplici centrasse l’impresa allora la matematica arriverebbe soltanto in caso di vittoria a Marassi. In quel caso non basterebbe il pareggio, perché porterebbe gli azzurri a +9 sui liguri con tre giornate da giocare. E la matematica si sa, non è un’opinione.