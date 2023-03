Tutta la difesa è da rivedere Marin detta i tempi: ottima prova

PERISAN 5,5 – Rimpiazzare Vicario è un compito arduo, specie se non giochi da mesi. Poteva fare meglio su entrambi i gol, ma in particolare sul secondo.

STOJANOVIC 5,5 – Tanta spinta, ma servirebbe maggiore qualità sui cross. Non combina disastri.

ISMAJLI 5 – In ritardo su Ciurria in occasione del primo gol, anche se il suo movimento era pensato per mettere in fuorigioco la punta.

LUPERTO 5 – Soffre la fisicità di Petagna ed è in ritardo quando il centravanti, col tacco, manda in porta Ciurria per l’1-0.

PARISI 5,5 – Anche lui ha forza e coraggio per spingere, ma poca qualità nel crossare. Sale in ritardo in occasione del vantaggio avversario. CACACE sv – Entra nel finale.

AKPA AKPRO 6 – Sarebbe il migliore in campo e meriterebbe anche di più, ma vanifica la bella prestazione con quella difesa sbagliata sull’angolo del 2-1. VIGNATO sv – Gioca pochi minuti.

MARIN 6,5 – Ottima prova, specialmente nel secondo tempo. Detta i tempi e suona la carica. BANDINELLI 5,5 – Più lento e compassato del solito, ma soprattutto in netto ritardo in occasione del gol che decide la partita.

FAZZINI 6 – Entra bene in partita, ci mette vivacità e qualità. BALDANZI 5,5 – Nel primo tempo è costretto ad abbassarsi troppo per venire a prendersi il pallone. Meglio nella ripresa, ma non basta.

PJACA 5 – Poco incisivo, quasi mai pericoloso. Zanetti gli dà fiducia, ma lui non lo ripaga.

CAPUTO 5,5 – Tanto impegno e presenza fissa, ma non riesce mai ad essere ficcante all’interno degli ultimi sedici metri.

PICCOLI 5 – Entra e non la prende mai. Deve crescere fisicamente e tatticamente.

SATRIANO 6,5 – La sua prestazione era ampiamente sufficiente già prima del gol. Bravo perché è nel posto giusto al momento giusto.

All. ZANETTI 6 – Fa quello che può, la squadra era messa bene. Ma deve risolvere il problema corner.

t.c.