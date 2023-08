Trovato l’accordo con la Lazio Arriva Cancellieri Attesa l’ufficialità

L’impressione, a questo punto, è che manchi solo l’ufficialità. Empoli e Lazio hanno trovato la quadra e ciò significa che Matteo Cancellieri, già nelle prossime ore, potrebbe diventare un giocatore azzurro. Non più un prestito secco come chiesto dal club azzurro in un primo momento (con pagamento di parte dell’ingaggio da parte dei capitolini), ma un accordo che prevede un diritto di riscatto da esercitare eventualmente il prossimo anno. Un’operazione che con ogni probabilità comporterà un esborso da parte del club di Monteboro, ma che consentirà a Zanetti di contare su uno dei talenti che meglio si adattano al suo modo di giocare. Un elemento duttile che può agire come esterno a destra nel 4-2-3-1, ma che all’occorrenza può fare anche la seconda punta. Ora il reparto è quasi completo, anche se l’Empoli sembra avere un ultimo colpo in canna da sparare sulla trequarti. I nomi sono quelli di Folorunsho e Akpa Akpro, ma per entrambi la strada è in salita. Sul primo è in vantaggio il Verona, mentre il secondo è in trattative da settimane con il Tolosa. E’ la squadra della sua città ed è lì che vive la famiglia, ma la Lazio spingerebbe per farlo restare in Italia. In questo caso, Empoli e di nuovo il Verona sono pronti a giocarsela. C’è poi la questione Baldanzi, che continua a piacere alla Fiorentina. Corsi e Accardi vogliono tenerlo , ma se i viola affondassero il colpo occhio alle sorprese.