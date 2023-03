Troppe occasioni sprecate Amaro ko per i gialloblù

Castelfiorentino United

1

Pontebuggianese

2

CASTELFIORENTINO UNITED: Lisi, Duranti (84’ Maltinti), Nuti (46’ Mhilli), Marinari, Campatelli, Marghi (59’ Nidiaci), Pieracci (67’ Ballerini), Ficarra (67’ Castellacci), Ferretti, Rosi, Iaquinandi. All. Cristiani.

PONTEBUGGIANESE: Citti L., Cucinotta, Martinelli, Benvenuti, Palmese, Simi, Pievani, Gianotti (81’ Citti R.), Belluomini (59’ Stobbia, 88’ Capetta)), Nardi (84’ Ferrari), Perillo (70’ Granucci). All. Gutili.

Arbitro: Biagi di Pisa.

Reti: 11’ e 32’ rig. Nardi; 78’ Mhilli.

CASTELFIORENTINO – Amaro ko per i gialloblù valdelsani, che possono recriminare per i troppi errori sotto porta. Già in avvio sfiorano due volte il gol con Duranti e Rosi, ma al primo affondo è il Pontebuggianese a passare: è l’11’ quando al termine di un contropiede Nardi riesce a girarsi in mezzo a due avversari e a beffare Lisi. Immediata la replica del Castelfiorentino, che prima fallisce un rigore con Ferreti (parato da Leonardo Citti) e poi spreca un’altra ghiotta chance con Rosi. Così al 31’ gli ospiti raddoppiano ancora con bomber Nardi, freddo nel trasformare il penalty concesso per un tocco di mano in area. Padroni di casa che insistono pure nella ripresa con Mhilli, ma che al 52’ rischiano di capitolare nuovamente sul palo centrato da Perillo. Dopo un’altra parata di Lisi su Nardi e un colpo di testa di poco a lato di Ferretti, il Castelfiorentino accorcia le distanze proprio col giovane Mhilli al 78’, ma nonostante un generoso forcing finale non riesce a raggiungere un pari che avrebbe meritato.