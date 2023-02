Tris per la Real Cerretese Decidono Melani e Fedi

pieve fosciana

0

real cerretese

3

PIEVE FOSCIANA: Petroni M., Tognarelli, Ori (81’ Cantini), Maggi (70’ Cavani), Matteoni, Turri A., Fambrini (50’ Bachini A.), Ghiloni, Corvi (65’ Febbrai), Lucchesi, Bonini (68’ Bachini M.). A disp. Regoli, Mangio, Pietrazzini, Bacci. All. Cenderelli.

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai (80’ Perrotti), Iannello, Meucci, Michelotti, Mordagà, Fedi, Nieri (81’ Lelli), Melani (85’ Gazzarrini), Bouhafa, Pisano (85’ Faraglia). A disp. Sabatini, Bachechi, Biondi, Pucci, Mallardo. All. Petroni A.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia (assistenti Particelli e Panighini di Carrara).

Reti: 45’ Melani, 55’ e 80’ Fedi.

Note. Espulso Tognarelli (P) al 48’ pe gioco scorretto.

PIEVE FOSCIANA – Partita senza storia dove la Real Cerretese segna tre gol, ma con il risultato che sarebbe potuto essere molto più rotondo se non avesse fallito una serie incredibile di occasioni. I biancoverdi approcciano bene la sfida e dopo soli 5 minuti si divorano il vantaggio con Melani solo davanti a Matteo Petroni. I ’medicei’ continuano ad avere un netto predominio territoriale e vanno altre due volte vicini al gol con Fedi e lo stesso Melani, prima di riuscire a sbloccare il risultato al 45’ con Melani, abile a scavalcare il portiere con un morbido pallonetto.

Prima dell’intervallo la Real Cerretese cestina due volte il raddoppio in altrettanti minuti di recupero. Nella ripresa i padroni di casa restano anche in dieci per un brutto fallo di Tognarelli su Bouhafa e la Real Cerretese chiude il discorso. Proprio il bomber cerretese serve magistralmente due volte Fedi, il quale prima trafigge Petroni da distanza ravvicinata e successivamente deposita nella porta sguarnita dopo averlo saltato. Prima del triplice fischio finale la gara è stata anche sospesa per dieci minuti per intemperanze dei sostenitori locali. La Real Cerretese resta così in scia delle due battistrada.

Simone Cioni