Tris da sballo al Bologna Scacciati i fantasmi La salvezza è a un passo

EMPOLI

Casomai Zanetti avesse ancora qualche dubbio, conviene fare armi e bagagli e riportare tutti in ritiro. Perché l’effetto post Sassuolo è una delle gare più belle e vibranti della stagione, anche se non manca il brivido finale. L’Empoli è a +8 sulla zona retrocessione, che a 5 gare dalla fine e con un calendario fitto di scontri diretti tra le squadre che inseguono vuol dire salvezza quasi matematica. E’ il giusto premio alla stagione, anche se la sconfitta di Reggio Emilia aveva fatto temere il peggio. E però, proprio in virtù della prestazione offerta col Sassuolo per 70 minuti, Zanetti cambia soltanto un interprete. Fuori Bandinelli, dentro Akpa Akpro, mentre in difesa e in mezzo arrivano le conferme per Walukievicz e Grassi. Davanti, manco a dirlo, spazio al tandem Caputo-Cambiaghi, quello che al momento sembra dare le maggiori garanzie dal punto di vista tecnico e realizzativo. Il Bologna sceglie Moro in mezzo al campo e si affida ad un tridente ancora orfano di Arnautovic in cui spiccano Orsolini, Barrow ed Aebischer.

I felsinei sono una squadra molto diversa da quella incontrata al Dall’Ara: solida e proiettata verso la parte sinistra della classifica. Ergo, un avversario tosto da affrontare all’indomani di una sconfitta dolorosa come quella di Reggio Emilia. E però, se mai ci fosse un modo ideale di cominciare la partita, l’Empoli lo trova subito. Sono passati una trentina di secondi dal calcio d’inizio, Parisi mette un pallone sul quale Caputo non potrebbe mai arrivare ma fortuna vuole che a rinviare ci sia tal Lucumi, che anziché allontanare la minaccia combina la frittata. Svirgolata di destro, pallone che rimbalza sullo stinco sinistro e si infila alle spalle di Skorupski. Il gol mette gli azzurri nelle condizioni di fare quello che amano di più, anche se a fare la differenza, stavolta, è la chiave tattica con cui Zanetti interpreta il primo tempo. La scelta di tener fuori Bandinelli è infatti legata alla volontà di schierare una sorta di 4-2-3-1 in cui Marin e Grassi fanno i mediani, mentre Cambiaghi e Akpa agiscono di fatto da esterni d’attacco. Il Bologna pressa e sbuffa, ma l’Empoli è rapido ad accorciare su tutti i palloni e quando riparte fa male. I felsinei, in realtà, troverebbero per due volte il pari, ma prima Lucumi, poi Orsolini, segnano dopo aver toccato il pallone con la mano. Il Var arriva laddove La Penna non vede e così, almeno fino al 45’, si resta sull’1-0. Eh già, perché in chiusura di tempo è ancora l’Empoli a trovare il gol: punizione di Marin, spizzata di Akpa e palla alle spalle di Skorupski. Una situazione ideale che gli azzurri migliorano a metà ripresa, quando un contropiede magistralmente orchestrato porta Cambiaghi a segnare il gol del 3-0. Per una squadra normale la partita sarebbe finita qui, ma l’Empoli non è una squadra normale. E così, nel finale, Bandinelli commette una sciocchezza che manda sul dischetto Orsolini, il numero 7 del Bologna non sbaglia e la riapre. Gli ultimi minuti sono una specie di assalto alla diligenza, ma il muro tiene e l’Empoli festeggia. La salvezza è lì.

Tommaso Carmignani