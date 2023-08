Trionfa Cirlincione

Sull’erta di Gambassi Terme, tradizionale sede di arrivo del Gp Colline Chianti d’Elsa, arriva il successo del ventenne piemontese Domenico Cirlincione della Gallina Ecotek Lucchini. E’ la sua prima vittoria da dilettante (secondo anno in categoria): l’ultima vittoria del piemontese risale al giugno 2021 quando da juniores aveva vinto in Francia. Il successo peraltro premia un atleta considerato da sempre un ottimo scalatore e quanto sia impegnativa la gara sulle strade della Valdelsa e il suo finale è noto a tutti. Aggiungiamo anche il caldo, ed ecco il solito arrivo per pochi e frazionatissimo con il secondo posto di Colnaghi e il terzo del campione toscano Garibbo.

Bella la prova di Demiri che corre nella ParkPre Iki Sport di Montelupo Fiorentino. Alla gara hanno preso il via 114 corridori con organizzazione della Valdelsa Duemila. Ordine di arrivo: primo Domenico Cirlincione (Gallina Ecotek Lucchini) km 115, in 2’58’, media km 39,564; secondo Andrea Colnaghi (Onec Team) a 20’’; terzo Nicolo Garibbo (Gragnano La Seggiola); quarto Ronan O’Connor (Colpack Ballan); quinto Mikel Demiri (ParkPre Iki Sport) a 27’’.

Antonio Mannori