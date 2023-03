Tre gol nel test con la Primavera – a segno Haas, Caputo e Stojanovic – in vista della sfida di sabato contro l’Udinese. Prosegue quindi la marcia di avvicinamento degli azzurri alla gara contro i bianconeri, tappa fondamentale per provare a mettere un po’ di distanza in più con la zona rossa e avvicinarsi sempre di più al grande obiettivo salvezza. Dal punto di vista dell’infermeria non ci sono particolari novità da segnalare: la presenza di Vicario, che ieri si è allenato ancora a parte, si deciderà soltanto all’immediata vigilia del match coi bianconeri. Prevale l’ottimismo, ma una risposta definitiva Zanetti l’avrà soltanto dopo la rifinitura di venerdì. In caso di forfait toccherà ancora a Perisan. Sicuramente out sarà invece Cambiaghi, che punta al rientro contro l’Atalanta, mentre una buona notizia arriva da Tonelli: il difensore, ieri, ha giocato quasi 70 minuti con la Primavera, il che vuol dire che il suo rientro è ormai davvero imminente.