Tonfo Jolly Fucecchio Ora la B è più lontana

Grande delusione per il Jolly Volley Fucecchio nella partita di andata della 3ª fase dei play-off per risalire in serie B. I bianconeri sono infatti stati sconfitti nettamente 3-0 in casa dall’Upc Camaiore, con parziali che non lasciano dubbi sull’andamento dell’incontro: 2025; 1725; 1625. Eppure i fucecchiesi avevano affrontato l’incontro con un discreto ottimismo, visti i precedenti stagionali (doppio successo per 3-1 nella regular season). Solo il primo set è stato un pò combattuto con andamento altalenante, poi gli ospiti hanno ingranato una marcia superiore e si sono distaccati per vincere 2025, facendo intendere a Caramelli e compagni che non erano venuti a fare la vittima sacrificale. Il risultato del primo set ha quindi condizionato soprattutto psicologicamernte i fucecchiesi che nel secondo non hanno saputo reagire sin dall’inizio ed hanno incassato un pesante 1725.

Il terzo set non ha avuto storia e si è concluso 1625 fra la gioia degli ospiti che vedono ora la promozione, mentre il Jolly Fucecchio dovrà assolutamente vincere gara-2 di domenica prossima alle 18.30 a Camaiore per poi potersi giocare la ’bella’ in casa. Queste le formazioni scese in campo. Jolly Fucecchiuo: Bottari, Caciagli,Cantini, Caramelli, Desiderato, Galeone, Lami, Lazzeri, Li Vecchi(L), Pantani, Pasquetti, Pertici, Picchi,Verbeni. All.ri: Cambi e Pascale. UPC Camaiore: Baldassini, Bertini, Dal Pino, Dolfo, Gemignani, Marchetti, Montagnani, Moriconi, Paoletti, Puccetti, Salvadori, Tosi, All. Sansonetti.