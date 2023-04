Timenet vittoria sofferta Ora la meta è più vicina

Piandiscò

2

Empoli

3

PIANDISCO’ VALDARNINSIEME: Bonciani 2,Gorellini 3, Sabbatini 20, Hodkin 1, Ori 21, Franciolini 3, Gabbrielli 9, Botti (L), Brogi, Mini 12, Ceccherini (L2), Degl’Innocenti, Cicali 8.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Bartalini 9, Lavorenti 6, Danti 15, Donati 18, Giubbolini 20, Mancuso 4, Forconi 2, Puccini 1, Vairani n.e., Giraldi n.e., Falchi n.e. All. Dani

Arbitri: Schino e Avanzolini

Parziali: 22-25; 19-25; 25-23; 25-19; 11-15

CASTELFRANCO PIANDISCO’ – Gara dai due volti quella in terra aretina per la Timenet Empoli, che vola 2 set a zero, si fa rimontare, ma alla fine chiude al tie-break vincendo la 19ª partita stagionale e assicurandosi i play-off con due giornate di anticipo. La partita è stata tosta per le giallonere, rispetto al 3-0 dell’andata, trovandosi a giocare in una struttura piccola che ha creato alcune difficoltà al loro gioco e davanti ad avversarie che hanno dato il tutto per tutto per la salvezza. Il primo set è stato combattuto punto su punto con le empolesi che l’hanno portato a casa con il punteggio di 22-25, mentre nel secondo le giallonere hanno vinto con uno scarto maggiore. Intorno alla metà del parziale decisivo, però, le ragazze di Dani accusano un calo sia mentale che fisico e Piandiscò riesce prima nel sorpasso 16-15 e poi a chiudere 25-23. L’inerzia è adesso delle padrone di casa che pareggiano il conto vincendo il quarto parziale, ma nel tie-break la Timenet ritrova lucidità ed energie portandosi subito avanti (6-8 e 10-13) e tenendo fino al 11-15 finale.