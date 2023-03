Timenet spettacolare: surclassata la Rinascita. E sugli spalti è festa grande

Timenet Empoli Pallavolo

3

Rinascita Volley Firenze

0

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Lavorenti (9), Danti (10), Puccini (2), Donati (15), Giubbolini (15), Mancuso (6), Bartalini (3), Genova (L). N.E. Forconi, Vairani, Giraldi, Falchi. All. Dani

RINASCITA VOLLEY FIRENZE: Torrini (8), Auretti (9), Viciani, Pezzatini (7), Ciotoli (3), Pistocchi (14), Svelti, Masini (3), Giuntini (L). N.E. Alari, Neri, Rutili. All. Rovai

Arbitri: Farnesi e Pulcini di Pisa

Parziali: 25-18; 25-21; 25-15

EMPOLI – Festa grande tra le fila giallonere per la spettacolare vittoria della Timenet che ha surclassato la Rinascita Volley con un secco 3-0 al PalAramini gremito come non mai. Dopo un avvio di match in sostanziale pareggio le empolesi riescono a prendere il vantaggio nonostante il fiato sul collo delle avversarie e, dopo lo stop chiesto dal tecnico rossoblù Rovai, aumentano i giri portandosi sul 18-14. Vinto il combattutissimo punto del 20-17 le giallonere allungano e si impongono 25-18. La "Timenet" inizia bene anche il secondo parziale con la Rinascita che a più riprese porta la situazione in parità. A metà frazione le padrone di casa si smarcano conquistando il 21-17 e, nonostante l’annullamento di due set point, incoraggiate sul break da coach Dani, vincono 25-21. Anche nel parziale successivo le rossoblù provano a non far scappare via le giallonere poi sul 15-14 è ancora time out per coach Dani che dà l’ultimo sprint alle sue ragazze. Serrando le fila, la "Timenet" comincia l’ascesa e da 20-15 lascia le avversarie in stand by accelerando fino a chiudere set e partita 25-15.

Francesco De Cesaris