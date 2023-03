Test per il Ponte a Elsa "Non fermiamoci ora"

Giornata di derby, l’8ª di ritorno del girone A di 3ª Categoria fiorentina, che prenderà il via stasera con l’anticipo tra il Calasanzio, a caccia di punti play-off e la capolista Duccio Dini (ore 21 a Pagnana). Domani infatti sono in programma quello tutto empolese tra Avane e Ponzano, che si disputerà alle 15 ad Avane e quello tra Ponte a Elsa e Sanpierinese, di scena alle 16 a Ponte a Elsa. Sfida quest’ultima che vede i padroni di casa attraversare un buon momento di forma come testimonia l’ultimo successo in casa della Dinamo Florentia, terza forza del campionato. "In estate abbiamo costruito la squadra partendo da zero – racconta il diesse Luca Bombini – ma per vari motivi le cose non sono andate come speravamo. Dopo tante difficoltà però, pur ringiovanendo ulteriormente la squadra, siamo stati bravi e fortunati a fare dei cambiamenti in corso che hanno alzato la qualità dell’organico. Sono arrivati ragazzi anche con esperienze in categoria superiore come Giomarelli, che ha dato maggior compattezza alla difesa o Niang, che ha dato più peso al nostro attacco".

"Ciò ha fatto sì che anche gli altri ragazzi ritrovassero quell’entusiasmo un po’ sopito con l’iniziale mancanza di risultati e poi è stato bravo anche il mister ad amalgamare bene il gruppo – prosegue il dirigente biancorosso – Da dicembre in poi infatti, a livello di prestazioni, non abbiamo sfigurato con nessuno e, anzi, sono iniziati ad arrivare anche i risultati tanto che ora guardiamo con fiducia a queste ultime otto giornate. L’obiettivo è provare a scalare più posizioni possibili". Nelle ultime 10 giornate i ragazzi di mister Specula hanno totalizzato 14 punti recuperandone altrettanti proprio alla Sanpierinese che hanno scavalcato al terzultimo posto e staccato di 4 lunghezze.

"Lo scontro diretto di domani è sulla carta propizio per allungare la nostra striscia positiva visto che loro hanno perso le ultime 11 gare di fila – conclude Bombini – anche se dovremo fare i conti con alcune defezioni. Vista la grande competitività di questo campionato riuscire a chiudere in crescendo sarebbe un bel punto di partenza per riproporci la prossima stagione con maggiori certezze".

Si.Ci.