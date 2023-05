Terza gara in 7 giorni Zanetti pensa al turn over

Sarà la terza gara in una settimana e quindi occhio al turn over. Perché Zanetti, contro la Salernitana, potrebbe infliggere davvero un colpo decisivo al campionato. La matematica, sia chiaro, non garantirà la salvezza in nessun caso, ma un altro passo avanti potrebbe avvalorare la crescita mostrata contro il Bologna. Per quanto riguarda la difesa, un possibile rientro è quello di Ismajli, tenuto precauzionalmente fuori nel match di giovedì scorso. L’albanese dovrebbe aver recuperato dal problema muscolare, ma in questo caso c’è da fare i conti anche con la condizione di Walukievicz, apparso tra i migliori col Bologna. Il polacco ha fatto talmente bene che sembra difficile pensare di sostituirlo, cosa che invece il tecnico potrebbe fare a destra con Ebuehi. Pensando a un ipotetico turn over, l’avvicendamento con Stojanovic appare possibile.

Stesso discorso a centrocampo, dove uno tra Fazzini e Bandinelli potrebbe far rifiatare Grassi. Anche in questo caso, molto dipenderà dalla condizione fisica generale. E poi c’è l’attacco, dove anche Caputo, che le ha giocate veramente tutte, potrebbe lasciare spazio ad uno tra Piccoli e Satriano. Molto ovviamente dipenderà anche dal modulo che l’allenatore intenderà utilizzare, perché in caso di ritorno al 4-3-1-2 i cambi potrebbero essere anche di più, mentre una conferma del 4-2-3-1 farebbe presuppore una formazione molto simile a quella che ha battuto il Bologna.