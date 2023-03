Terza Categoria: derby tra Avane e Calasanzio Ponte a Elsa, occasione per la tranquillità

Nessun anticipo stavolta per i team locali impegnati nel girone A del campionato di 3ª Categoria fiorentina, tutti in campo tra domani e domenica. La partita più attesa è senza dubbio il derby tutto empolese tra Avane e Calasanzio, in programma alle 15 al Gavazzi di via Magolo. I padroni di casa sono secondi a -6 dalla vetta, gli ospiti, attardati di 8 lunghezze, sono comunque in piena corsa play-off e vorranno vendicare lo 0-2 subito all’andata. Sempre domani alla stessa ora trasferta tosta per il Ponzano, di scena a Mercatale. I padroni di casa sono infatti lanciati verso i play-off, mentre gli empolesi vengono da 6 sconfitte di fila con una sola rete all’attivo. Alle 16.15, invece, il Ponte a Elsa riceverà al Baldinotti l’Atletico Esperia, formazione che lo insegue a 2 punti di distacco. Un’occasione quindi per staccare ulteriormente il terzultimo posto e avvicinarsi a posizioni più nobili. Infine, domenica alle 15 a Firenze la Sanpierinese se la dovrà vedere con il San Michele Cattolica Virtus. I giallorossi locali stazionano a metà classifica, ma i fucecchiesi non vincono da un girone intero e in quello di ritorno hanno conquistato appena un punto.

Si.Ci.