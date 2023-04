Team Lippi, debutto positivo: secondo posto nella prima tappa del trofeo nazionale

Debutto positivo per il Team Lippi di Fucecchio, che nella prima delle 4 prove del trofeo nazionale Fun & Race 4X4 estremo non ha deluso le aspettative dei suoi numerosi sostenitori, salendo sul secondo gradino del podio. La prima tappa della competizione, vinta lo scorso anno proprio dal pilota Dario Fanani e dal navigatore Riccardo Eifelli, si è infatti disputata lo scorso week-end al quartier generale del Team Lippi nelle campagne di Lajatico. Una due giorni in cui non è assolutamente mancato lo spettacolo grazie sia ai 15 equipaggi in gara che ai ragazzi del Motoclub di Pontedera, i quali con le loro moto da cross e enduro hanno fatto da contorno all’appuntamento motoristico. Venendo alla competizione, caratterizzata da un percorso completamente fangoso per il maltempo, l’equipaggio fucecchiese ha avuto prima delle noie ai compressori dovendo chiudere la 2ª prova senza i blocchi differenziale, assolutamente necessari, e poi dei problemi all’asta del cambio nella 3ª prova cronometrata che costano i 4 minuti di ritardo finali dal 1° posto. Un’inezia se si considerano le 2 ore e mezza di guida totali in gara. Ora i meccanici del Team Lippi sono attesi da un gran lavoro per risistemare la vettura in vista del Rain Forest Champion South Europ, a cui la squadra parteciperà a fine maggio a Corno di Rosazzo in provincia di Udine.