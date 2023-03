Tante sfide ad alta quota Massarella, grande chance

Nella quartultima giornata della regular season del campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa sono tre gli anticipi. Spicca la sfida tra Le Cerbaie e Ferruzza, rispettivamente 3ª e 2ª nel girone A di serie A1, mentre per quanto riguarda l’altro gruppo fondamentale sfida salvezza tra Gs Sciano e Cerreto Guidi. In A2 nel big match del girone C Strettoio Pub e Balconevisi vanno a caccia della matematica qualificazione ai play-off, già centrata dalla capolista Sovigliana. Nel D il Massarella ha invece la grande chance di riaprire la corsa al 3° posto nello scontro diretto col Corniola. Vincendo, infatti, i gialloverdi fucecchiesi si porterebbero a un solo punto di distanza. Nel girone E il Monterappoli ha sicuramente lo scoglio più insidioso ricevendo il Malmantile United. Ecco le gare del week-end.

Serie A1, girone A. Stasera: Le Cerbaie-Ferruzza (21.30, Stabbia). Domenica: Castelnuovo-Certaldo (10.15, Castelnuovo). Lunedì: Computer Gross-Gs Allende (21, Santa Maria); Piaggione Villanova-Gavena (21.30, Villanuova); Boccaccio-Scalese (21.30, Certaldo sussidiario). Riposa: Fibbiana.

Girone B. Stasera: Gs Sciano-Cerreto Guidi (21.30, Certaldo sussidiario). Domani: La Serra-Rosselli (14.30, La Serra); Bassa-Limitese (15, Gavena). Lunedì: Casa Culturale-Stabbia (21.15, San Miniato Basso); Vitolini-Real Isola (21.15, Vitolini). Riposa: Castelfiorentino.

Serie A2, girone C. Domani: Strettoio-Balconevisi (14.30, Montaione); Young Boys-Campagnola (15, Fontanella); San Quirico-Ponte a Elsa (15, San Quirico); Real Pavo Furiati-Sovigliana (15, Maltraverso Poggibonsi). Lunedì: Mastromarco-Ortimino (21.15, Larciano). Riposa: Lisera.

Girone D. Stasera: Marcignana-Team Arcogas (21.15, Galli Fucecchio). Domani: Massarella-Corniola (15, Massarella); San Pancrazio-Valdorme (15, San Pancrazio). Domenica: 4 Mori-Vinci (10.30, Pozzale). Lunedì: Casenuove Gambassi-Molinese (21.30, Gambassi). Riposa: Botteghe.

Girone E. Domani: Casotti-Borgano (14.30, San Romano); Martignana-San Casciano (14.30, Pozzale); Marcialla-Brusciana (15.30, Marcialla). Lunedì: Monterappoli-Malmantile United (21.15, Graziani Montelupo); Spicchiese-Pitti Shoes (21.15, Petroio). Riposa: Unione Valdelsa.

Simone Cioni