Tante novità nell’undici giallorosso

Se Empoli piange, Lecce non ride. I giallorossi sono reduci da quattro sconfitte di fila e al pari degli azzurri vanno a caccia di punti. Rispetto all’ultima partita saranno inevitabili diverse novità a livello di formazione, a cominciare dalla difesa dove mancherà per squalifica l’esperto Umtiti. Accanto all’intoccabile Baschirotto, quindi, si apre un ballottaggio tra Tuia e Ceccaroni, che Zanetti conosce molto bene. E proprio quest’ultimo al momento sembra il favorito, mentre sulle fasce toccherà a Gendrey e Pezzella. A centrocampo un turno di stop per Maleh, anche in questo caso per colpa di una squalifica. A meno di clamorose sorprese il trio titolare dunque sarà quello formato da Blin, Hjulmand e Gonzalez. In attacco, infine, bel rebus: Colombo favorito su Ceesay nel ruolo di centravanti. Poi Strefezza e uno tra Di Francesco, Oudin e Banda, con l’ex di turno favorito. Tra i pali, ovviamente, l’intoccabile Falcone.