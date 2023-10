Tante le sfide arbitrate da Dionisi

EMPOLI

A dirigere Fiorentina-Empoli sarà Federico Dionisi di L’Aquila, fischietto che con gli azzurri ha un bilancio tutto sommato in equilibrio. Negli 8 precedenti, infatti, la società del presidente Corsi ha raccolto 2 vittorie, altrettanti pareggi e 3 sconfitte. Quest’ultime arrivate tutte lo scorso anno nelle ultime 3 partite in cui l’arbitro abruzzese ha incrociato gli azzurri: 2-0 all’Olimpico con la Roma a febbraio, 2-1 a Bergamo con l’Atalanta a marzo e ancora 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo ad aprile. Per i viola si tratta invece della 4 sfida diretta da Dionisi, con una vittorie, 2 pari e una sconfitta.